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Джанелидзе: Политический спектр США поддерживает Грузию
28.12.2016 16:49
По заявлению министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, со стороны администрации нового президента Соединенных Штатов Америки выражена готовность с точки зрения сотрудничества с Грузией.
По словам Джанелидзе, у Грузии будет такое же активное сотрудничество с новой администрацией США, как было с предыдущими администрациями.
"Подтверждаю, что наше посольство активно работает в данном направлении. Новый посол очень активно работает. Выражена полная готовность администрации избранного президента с точки зрения сотрудничества с Грузией. Мы ждем формирования администрации, которое произойдет в январе. Уверяю вас, что у Грузии будут такие же активные отношения с новой администрацией президента Соединенных Штатов Америки, как было до того. Политический спектр США поддерживает Грузию"- отметил Михаил Джанелидзе.
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