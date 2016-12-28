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Джанелидзе: Этот год был весьма успешным для грузинской дипломатии
28.12.2016 17:07
Этот год был весьма успешным для грузинской дипломатии, внешней политики, - заявил на подытоживающей год пресс-конференции глав МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
По его словам, уходящий год войдет в историю в связи с переходом на новый этап отношений Грузии и Евросоюза (ЕС).
«В первую очередь, хочу подчеркнуть тот факт, что 2016 год войдет в историю как новый этап в отношениях Грузии и ЕС. В июле вошло в силу и полностью начало действовать соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС.
Евроинтеграция – это будущее нашей страны, свобода и гарант благополучия нашей страны, предпосылка для восстановления нашей территориальной целостности, примирения и мирного урегулирования конфликта», - заявил Джанелидзе.
По его словам, в плане урегулирования конфликта Грузия продолжает политику в разных направлениях.
«В первую очередь, нужно отметить то, что мы продолжаем конструктивное участие в Женевских международных дискуссиях. Эти дискуссии и раунды, которые проводятся регулярно, протекают весьма сложно. Нет прогресса по основным вопросам, которые активно ставятся со стороны Грузии и максимально мобилизуется международная общественность в направлении решения этих вопросов, однако, к сожалению, из-за деструктивных действий России в этом формате по основным вопросам прогресса нет», - отметил Джанелидзе.
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