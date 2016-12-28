Парламент Грузии вернул ко второму слушанию законодательный пакет о судебной реформе

28.12.2016 17:14 Парламент Грузии 28 декабря, на основании ходатайства депутатов Грузинской мечты принял решение о возвращении ко второму слушанию пакета законодательных поправок, известного под названием третьей волны судебной реформы.



На это предложение заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе согласился с тем условием, если обсуждения пройдут в ускоренном порядке.



«Оставляем надежду, что если не в ближайшем будущем, то хотя бы в этом же году законопроект станет законом, так как он уже давно существует в виде законопроекта и очень многие важные вопросы требуют реализации в жизни», - заявил он.



Депутаты Грузинской мечты в качестве причины возвращения закона ко второму слушанию назвали необходимость глубинного обсуждения законопроекта, что невозможно сделать на этапе третьего слушания, когда можно вносить только редакционные изменения.



«Парламент этого созыва должен принять этот пакет и ответственность должен взять на себя именно Парламент этого созыва», - заявила председатель Юридического Комитета Эка Беселия от Грузинской мечты, - «Я думаю, что вполне возможно, если в формате этой внеочередной сессии, если мы будем работать интенсивно, чтобы его обсудил комитет во втором слушании».



Комитет обсудит этот вопрос сегодня же, а после этого обсуждение законодательных поправок продолжится на внеочередных заседаниях Парламента.



Подготовленный при авторстве Министерства юстиции этот пакет, который состоит из 11 законопроектов, и который был инициирован в июле 2015 года, наряду с другими вопросами предусматривает и распределение дел среди судей в электронном порядке, установление новых критериев подбора судей и определение количества судей в Верховном суде не менее чем 16 с условием, что Пленум суда в случае необходимости сможет увеличить это количество.



Эти поправки в первом слушании были приняты Парламентом 19 февраля 2016 года, а во втором слушании Парламент проголосовал 27 апреля с определенными изменениями. Комитетское визирование для обсуждения проекта на пленарном заседании в третьем слушании было получен в начале мая, но Парламент восьмого созыва завершил свою работу таким образом, что эти поправки не были приняты.



Возвращение ко второму слушанию означает, что принципиальные изменения хотя и не будут внесены в проект, но возможно будет внести определенные изменения. До этого времени спорным остаются правила избрания председателей суда, но в процессе обсуждения во втором слушании не исключено что изменения затронут и другие положения.













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