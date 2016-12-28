Маккейн: США выполнят обязательства по защите стран Балтии

28.12.2016 17:19 Отношения между США и Балтийскими странами сейчас важнее, чем они были в течение очень долгого времени.



Об этом заявил находящийся в Эстонии с визитом сенатор США Джон Маккейн, сообщает ru.delfi.lt.



"Мое послание от лица как республиканцев, так и демократов, заключается в том, что мы намерены и далее придерживаться взятых в НАТО обязательств и сохранять американское присутствие, сотрудничество и инструктаж. Мы также благодарим тех смелых эстонцев, которые сейчас находятся с нами в Афганистане", — сказал Маккейн на прошедшей в Таллине совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом .



"11 сентября (2001 года) произошло нападение не на Эстонию, а на США. Эстония и другие страны, наши союзники по НАТО, поддержали нас, чтобы дойти до самого Афганистана в ответ на нападение на США", — добавил сенатор.



"В то время, когда мы видим, как Россия, Китай и другие страны совершают кибератаки, видим продолжение агрессии в Крыму и на востоке Украины и сохраняющуюся угрозу для Грузии, наши отношения, возможно, важнее, чем они были в течение очень долгого времени", — сказал Маккейн в ответ на вопрос о безопасности Балтийских стран и сотрудничестве между США и странами Балтии.













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