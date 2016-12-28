Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джанелидзе: В 2017 году Грузия продолжит курс на сближение с Европой и НАТО


28.12.2016   17:21
Уходящий был успешным для грузинской дипломатии, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Хочу подчеркнуть, что 2016 год войдет в историю, как новый этап взаимоотношений Грузии с Евросоюзом. Евроинтеграция является будущим для нашей страны, гарантией свободы и благосостояния, восстановления территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов", - заявил М.Джанелидзе, подводя итоги работы своего ведомства в уходящем году.

Он подчеркнул, что в 2017 году Грузия продолжит курс на евроатлантическую интеграцию. "Мы продолжим усилия по сближению с НАТО и углублению стратегического партнерства с США", - сказал министр.

При этом он отметил, что Грузия продолжит и прагматичную политику в отношении России.

"Мы продолжим прагматичную, рациональную политику в отношении России. Мы конструктивно участвуем в международных женевских дискуссиях, которые проходят весьма сложно. В этих дискуссиях нет прогресса по основным вопросам. В основном это происходит из-за позиции России", - сказал М.Джанелидзе.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии назвали «странным» запрет на ввоз крупнорогатого скота в Россию
«Телиани вели» получит от EBRD 18,5 млн евро на строительство пивного завода
Fitch подтвердил рейтинги трех грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
Трое сухумских школьников угодили в больницу с отравлением «спайсом»
Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд
«Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джанелидзе: Грузия прагматична в отношениях с РФ
Азербайджан начал импорт газа из Ирана
В Азербайджане заработает Национальное бюро по пропаганде туризма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна