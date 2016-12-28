Джанелидзе: В 2017 году Грузия продолжит курс на сближение с Европой и НАТО

28.12.2016 17:21 Уходящий был успешным для грузинской дипломатии, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



"Хочу подчеркнуть, что 2016 год войдет в историю, как новый этап взаимоотношений Грузии с Евросоюзом. Евроинтеграция является будущим для нашей страны, гарантией свободы и благосостояния, восстановления территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов", - заявил М.Джанелидзе, подводя итоги работы своего ведомства в уходящем году.



Он подчеркнул, что в 2017 году Грузия продолжит курс на евроатлантическую интеграцию. "Мы продолжим усилия по сближению с НАТО и углублению стратегического партнерства с США", - сказал министр.



При этом он отметил, что Грузия продолжит и прагматичную политику в отношении России.



"Мы продолжим прагматичную, рациональную политику в отношении России. Мы конструктивно участвуем в международных женевских дискуссиях, которые проходят весьма сложно. В этих дискуссиях нет прогресса по основным вопросам. В основном это происходит из-за позиции России", - сказал М.Джанелидзе.













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