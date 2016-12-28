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Объединение телекомпаний преследует целью создание медиа комфорта для Иванишвили- Елена Хоштария


28.12.2016   17:51
На внеочередном пленарном заседании сессии парламента член "Единого национального движения" Елена Хоштария отозвалась на объединение телекомпаний "Имеди", "Маэстро", и "GDS" в один холдинг, и обратилась к парламентскому большинству. По ее заявлению, то, что происходит сегодня в грузинском медиа пространстве, служит созданию медиа комфорта для Бидзины Иванишвили.

"Мы с тревогой отзываемся на тот процесс, который происходит в последние днив медиа пространстве. Хочу призвать вас, взглянуть на общую картину. Уже четыре года мы постепенно, и будто бы незаметно стали свидетелями того, как закрывались ток-шоу, как увольняли очень авторитетных журналистов то из одного, то из другого телеканала…

Шаг за шагом переделывалось медиа пространство, и подгонялось под вашу силу. Причем, это происходило параллельно тому процессу, когда всю государственную машину вы направили против "Рустави 2", и сегодня тоже продолжаете этот процесс.

Вчера вы пришли к кульминации, к т.н. договоренности, когда "Имеди" покупает "Маэстро" и "GDS", и создается одна корзина, что очень примитивно называется созданием медиа комфорта для Бидзины Иванишвили…"

В своем выступлении Хоштария отметила, что существуют фундаментальные вопросы, которые очень тяжко обернутся стране, и одним из них является как раз таки отношение к средствам массовой информации.

"Ни один из вас не знает, как заканчивается такое отношение к СМИ? Не знаете, что такое отношение к СМИ будет не консолидацией силы, а концом вашей власти? Есть определенные фундаментальные вопросы, которые весьма тяжело обернутся стране. Нет ничего бесконечного, и вы обязательно по одному будете жертвами всего этого. Поэтому еще раз призываю вас, у вас мандат от общества, а не от Бидзины Иванишвили, и может быть, вы зададите вопросы хотя бы по таким фундаментальным темам"- обратилась ЕленаХоштария к парламентскому большинству.







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