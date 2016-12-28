Джанелидзе: На текущей неделе будет определена форма гуманитарной помощи для отправки в Сирию

28.12.2016 18:37 На текущей неделе будет определена форма гуманитарной помощи для отправки в Сирию, - заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на подытоживающей год пресс-конференции.



Как отметил Джанелидзе, на этой неделе будет принято решение по части оказания конкретной гуманитарной помощи пострадавшим в Сирии.



«Для этого есть весьма ограниченные возможности, так как не удается напрямую поставлять продукцию и т.д. Однако существуют созданные ООН специальные фонд и форматы, с которыми мы сотрудничаем и на текущей неделе определимся с формой гуманитарной помощи», - заявил Михаил Джанелидзе.



Что касается резолюции по Сирии, министр иностранных дел заявил, что позиция правительства Грузии и страны очень активно фиксируется во всех международных форматах.



«Мы максимально представлены в международном масштабе по вопросу Сирии. Это выражается в наших заявлениях в формате ООН, резолюциях, а также, к примеру, по нашему обязательству, которое мы озвучили в частности на Стамбульском саммите, где президент Грузии заявил о готовности принять мигрантов-студентов в случае финансирования со стороны донорских организаций.



Я могу подчеркнуть, относительно Сирии позиция Грузии озвучена во всех форматах, очень твердо и конкретно и нашу партнеры четко видят нашу позицию», - заявил Михаил Джанелидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

