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Джанелидзе: На текущей неделе будет определена форма гуманитарной помощи для отправки в Сирию


28.12.2016   18:37
На текущей неделе будет определена форма гуманитарной помощи для отправки в Сирию, - заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на подытоживающей год пресс-конференции.

Как отметил Джанелидзе, на этой неделе будет принято решение по части оказания конкретной гуманитарной помощи пострадавшим в Сирии.

«Для этого есть весьма ограниченные возможности, так как не удается напрямую поставлять продукцию и т.д. Однако существуют созданные ООН специальные фонд и форматы, с которыми мы сотрудничаем и на текущей неделе определимся с формой гуманитарной помощи», - заявил Михаил Джанелидзе.

Что касается резолюции по Сирии, министр иностранных дел заявил, что позиция правительства Грузии и страны очень активно фиксируется во всех международных форматах.

«Мы максимально представлены в международном масштабе по вопросу Сирии. Это выражается в наших заявлениях в формате ООН, резолюциях, а также, к примеру, по нашему обязательству, которое мы озвучили в частности на Стамбульском саммите, где президент Грузии заявил о готовности принять мигрантов-студентов в случае финансирования со стороны донорских организаций.

Я могу подчеркнуть, относительно Сирии позиция Грузии озвучена во всех форматах, очень твердо и конкретно и нашу партнеры четко видят нашу позицию», - заявил Михаил Джанелидзе.







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