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Заместителем министра юстиции назначен Георгий Патаридзе


28.12.2016   18:52
Должность заместителя министра юстиции занял Георгий Патаридзе. Место заместителя министра стало вакантным после того, как Александр Табатадзе перешел заместителем начальника Службы государственной безопасности. Информацию об этом распространило Министерство юстиции.

По информации ведомства, Георгий Патаридзе по профессии является специалистом государственного управления. До назначения заместителем министра юстиции он исполнял обязанности председателя Агентства развития государственных сервисов. Был председателем "Законодательного вестника Грузии", работал в Национальном бюро исполнения.

Помимо государственных ведомств, у Георгия Патаридзе есть успешный опыт работы в частном секторе. Владеет английским, русским, турецким языками.

В Минюст Георгий Патаридзе будет курировать экономическим департаментом министерства, а также деятельность ЮЛПП, действующих в сфере управления министерства: "Законодательный вестник Грузии", "Учебный центр юстиции Грузии", "Агентство развития государственных сервисов", "Агентство обмена данных", "Смарт лоджики".






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