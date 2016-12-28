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Президент Грузии призывает новоизбранный парламент не повторять неверную практику, связанную с отсрочкой законопроектов
28.12.2016 19:15
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает новоизбранный парламент страны не повторять неверную практику, связанную с отсрочкой законопроектов. Об этом заявила парламентский секретарь грузинского президента Анна Долидзе, по информации которой президент подписал несколько законопроектов, в том числе об изменениях в законе «О публичной службе».
«Парламент Грузии отсрочил несколько важных государственного значения реформ, в том числе реформу публичной службы, и отодвинул сроки осуществления этих реформ. Президент Грузии подписал эти законопроекты, однако, призывает новоизбранный парламент Грузии, чтобы он не повторил ту неверную практику прежнего парламента, связанную с отсрочкой. В особенности потому, что все реформы ценны тогда, когда они своевременны и к тому же, государственной задачей намечено быстрое развитие», - заявила Анна Долидзе.
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