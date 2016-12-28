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В Чехии появится спецподразделение для борьбы с фейковыми новостями
28.12.2016 19:19
В Чехии появится специальная служба, в чью компетенцию будет входить борьба с фейковыми новостями, пишет The Guardian.
Отмечается, что главной задачей нового подразделения будет противодействие вмешательству в предстоящие президентские выборы в стране, намеченные на октябрь следующего года. Решение о создании такого подразделения было принято на фоне опасений, что Россия якобы использует некоторые интернет-ресурсы для распространения своего влияния.
«Основной задачей российской пропаганды в Чехии является посеять в умах людей сомнения, что демократия является лучшей системой для организации страны, создать негативные образы Европейского союза и НАТО», — заявил изданию Томаш Пруза, госсекретарь чешского правительства по европейским делам.
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