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Кинцурашвили: Главным гарантом медиа плюрализма остается "Рустави 2"
28.12.2016 19:30
Медиа эксперты отзываются на покупку медиа-холдингом "Имеди" телекомпании "Маэстро", и переговоры с "GDS". По заявлению председателя совета Фонда развития СМИ, Тамар Кинцурашвили, этот процесс связан с бизнесом семьи лично бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, который преследует целью проведение единой редакционной политики в разных медиа средствах.
"Налицо некая концентрация властной медиа собственности, что связано с бизнесом семьи лично бывшего премьера Иванишвили, преследующего целью проведение единой редакционной политики в разных СМИ. Однако главным гарантом медиа плюрализма все же остается "Рустави 2", редакционная политика которогоотличается от этих трех каналов, и надеемся, что этот процесс внесет больше ясности, у кого какие правила игры"- заявила ТамарКинцурашвили.
Медиа-холдинг "Имеди" купил телекомпанию "Маэстро", и ведет переговоры о покупке доли "GDS". Об этом говорится в заявлении, распространенном владелицей медиа-холдинга "Имеди", ИнгойГудавадзе.
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