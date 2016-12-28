Кинцурашвили: Главным гарантом медиа плюрализма остается "Рустави 2"

28.12.2016 19:30 Медиа эксперты отзываются на покупку медиа-холдингом "Имеди" телекомпании "Маэстро", и переговоры с "GDS". По заявлению председателя совета Фонда развития СМИ, Тамар Кинцурашвили, этот процесс связан с бизнесом семьи лично бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, который преследует целью проведение единой редакционной политики в разных медиа средствах.



"Налицо некая концентрация властной медиа собственности, что связано с бизнесом семьи лично бывшего премьера Иванишвили, преследующего целью проведение единой редакционной политики в разных СМИ. Однако главным гарантом медиа плюрализма все же остается "Рустави 2", редакционная политика которогоотличается от этих трех каналов, и надеемся, что этот процесс внесет больше ясности, у кого какие правила игры"- заявила ТамарКинцурашвили.



Медиа-холдинг "Имеди" купил телекомпанию "Маэстро", и ведет переговоры о покупке доли "GDS". Об этом говорится в заявлении, распространенном владелицей медиа-холдинга "Имеди", ИнгойГудавадзе.













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