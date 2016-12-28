Джанелидзе: Этот год был достаточно успешным для грузинской дипломатии

28.12.2016 19:41 Этот год был достаточно успешным для грузинской дипломатии, внешней политики - заявил на итоговой пресс-конференции года министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. По его словам, минувший год войдет в историю за переход на новый этап отношений Грузии и Евросоюза.



"Этот год был достаточно успешным для грузинской дипломатии, внешней политики. Первым делом следует подчеркнуть тот факт, что 2016 год войдет в историю как новый этап отношений Грузии-Евросоюза. В июле вступило в силу, и полностью заработало соглашение Ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Евроинтеграция является будущим нашего государства, гарантом свободы и благоденствия нашей страны, а также залогом восстановления нашей территориальной целостности, примирения, и мирного разрешения конфликта"- заявил Михаил Джанелидзе.



По его же словам, Грузия продолжает политику в разных направлениях с точки зрения мирного урегулирования конфликта.



"Первым делом следует отметить, что мы продолжаем конструктивное участие в женевских международных дискуссиях. Эти дискуссии и раунды, которые регулярно проводятся, проходят достаточно сложно. Нет прогресса по основным вопросам, которые активно стоят в повестке дня со стороны Грузии, и происходит максимальная мобилизация международной общественности с точки зрения решения этих вопросов, но, к сожалению, из-за деструктивных действий России нет прогресса в данном формате по основным вопросам"- отметил министр иностранных дел Грузии.













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