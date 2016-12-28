Циклаури: Отчаявшиеся члены политсовета не гнушаются и обращением к суду Иванишвили

28.12.2016 20:12 Борющиеся против сотен тысяч сторонников партии отчаявшиеся члены политсовета не гнушаются и обращением к суду Иванишвили, - так откликнулся член «Единого национального движения» Нугзар Циклаури на заявление однопартийца Давида Дарчиашвили, который не исключил того, что спор между двумя противостоящими друг другу группами в «Нацдвижении» по поводу легитимности партийного съезда будет продолжен в суде.



Нугзар Циклаури в связи с этим высказался критически в социальной сети, отмечая, что «у деградации, по-видимому, нет дна».



«У деградации, по-видимому, действительно нет дна. Борющиеся против сотен тысяч сторонников партии отчаявшиеся члены политсовета не гнушаются и обращением к суду Иванишвили. Сейчас главное, чтобы Уртмелидзе не был занят и руководил процессом: ведь наилучшим знатоком по частным спорам в Грузии является именно этот человек, что подтверждает и процесс «Рустави 2», - пишет Циклаури.



Сегодня член политсовета «Национального движения» Давид Дарчиашвили в беседе с «IPN» не исключил, что спор по вопросу легитимации партийного съезда может продолжиться в суде, однако, при этом он надеется, что дело до суда не дойдет и процесс урегулируется без судебного разбирательства.



Речь идет о позиции фланга, противостоящего Саакашвили, согласной которой съезд «Единого национального движения» не может быть легитимным. Эта часть партии ставит под вопрос саму работу организационной комиссии съезда и поясняет, что ее легитимация должна быть обеспечена политсоветом. Вопрос легитимации упомянутой комиссии эта группа собиралась обсудить на вчерашнем заседании политсовета, однако, из-за неявки аффилированной с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили группы, заседание политсовета не состоялось.















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