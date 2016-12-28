Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На занятие должности гендиректора Общественного вещателя Грузии внесено 15 заявок


28.12.2016   21:28
На занятие должности генерального директора Общественного вещателя Грузии (ОВГ) внесено 15 заявок. Прием заявок на открытый конкурс на занятие поста гендиректора ОВГ завершился сегодня, 28 декабря.

С целью участвовать в упомянутом конкурсе с соответствующими заявлениями к попечительскому совету ОВГ обратились: Бачуки Бахтадзе, Реваз Шалибашвили, Заал Анджапаридзе, Георгий Кавтарадзе, Васил Маглаперидзе, Нино Зауташвили, Гурам Палавандишвили, Николоз Мчедлишвили, Тинатин Бердзенишвили, Давид Цинцадзе, Манана Гогоберидзе, Рамаз Самхарадзе, Тамаз Бибилури, Натия Купрашвили и Маргарита Долидзе.

После этого в установленный законом трехдневный срок будет опубликован список кандидатов. Должность гендиректора ОВГ стала вакантной после того, как Георгий Бараташвили покинул этот пост. Открытый конкурс на вакантную должность гендиректора попечительский совет ЮЛПП «Общественный вещатель» объявил 28 ноября 2016 года.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии назвали «странным» запрет на ввоз крупнорогатого скота в Россию
«Телиани вели» получит от EBRD 18,5 млн евро на строительство пивного завода
Fitch подтвердил рейтинги трех грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
Трое сухумских школьников угодили в больницу с отравлением «спайсом»
Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд
«Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Цены в долларах объявят в Грузии вне закона
Замглавы МВД Чечни ушел в отставку из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым
"Интер РАО" закрыло сделку по продаже активов в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна