На занятие должности гендиректора Общественного вещателя Грузии внесено 15 заявок

28.12.2016 21:28 На занятие должности генерального директора Общественного вещателя Грузии (ОВГ) внесено 15 заявок. Прием заявок на открытый конкурс на занятие поста гендиректора ОВГ завершился сегодня, 28 декабря.



С целью участвовать в упомянутом конкурсе с соответствующими заявлениями к попечительскому совету ОВГ обратились: Бачуки Бахтадзе, Реваз Шалибашвили, Заал Анджапаридзе, Георгий Кавтарадзе, Васил Маглаперидзе, Нино Зауташвили, Гурам Палавандишвили, Николоз Мчедлишвили, Тинатин Бердзенишвили, Давид Цинцадзе, Манана Гогоберидзе, Рамаз Самхарадзе, Тамаз Бибилури, Натия Купрашвили и Маргарита Долидзе.



После этого в установленный законом трехдневный срок будет опубликован список кандидатов. Должность гендиректора ОВГ стала вакантной после того, как Георгий Бараташвили покинул этот пост. Открытый конкурс на вакантную должность гендиректора попечительский совет ЮЛПП «Общественный вещатель» объявил 28 ноября 2016 года.













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