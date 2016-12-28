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В США анонсировали болезненные для Путина санкции


28.12.2016   22:59
Сенатор Соединенных Штатов от республиканцев Линдси Грэм пообещал, что американская сторона введет новые санкции, которые коснутся не только всей России, но и лично президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

«Вы увидите, что Конгресс расследует вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину», — заверил Грэм.

Как сообщалось ранее, администрация действующего президента США Барака Обамы намерена принять новые экономические антироссийские санкции до конца текущего года.

Предполагается, что новые санкции могут быть оформлены таким образом, чтобы избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, не сразу смог отменить их.

При этом не исключается возможность заведения уголовных дел в отношении попавших под санкции людей.

Напомним, что США угрожает России новыми ограничительными мерами в связи с якобы имевшими место атаками российских хакеров на ресурсы Демпартии во время президентской кампании в 2016 году.

Москва категорически отрицает причастность к кибератакам в Соединенных Штатах.






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