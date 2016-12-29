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Грузия готова принять студентов-мигрантов из Сирии


29.12.2016   09:42
Власти Грузии в ближайшие дни решат, в какой форме будет оказана гуманитарная помощь жителям Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, подводя итоги 2016 года.

«Для этого есть достаточно ограниченные возможности, так как не получается поставлять продукцию напрямую и так далее, но есть созданный ООН специальный фонд, форматы, с которыми мы сотрудничаем, и на этой неделе мы определим форму гуманитарной помощи», — заявил Джанелидзе на пресс-конференции в Тбилиси.

Он также отметил, что власти страны готовы принять студентов-мигрантов в случае финансирования международных доноров.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее сообщил, что Грузия планирует отправить гуманитарную помощь в сирийский город Алеппо при помощи миссии ООН. Позже глава парламентского комитета по внешним связям София Кацарава подтвердила, что Тбилиси ведет переговоры с ООН по этому вопросу.






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