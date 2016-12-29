Состоялись первые контакты с новой администрацией США - Квирикашвили

29.12.2016 11:37 Уже состоялись первые контакты с новой администрацией США, - заявил сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер, правительство активно работает и ежедневно укрепляет связи со странами-союзниками, в том числе и с главным стратегическим партнером - США.



«Хочу напомнить вам, что уже состоялись первые контакты с новой администрацией США. В будущем мы ждем углубления сотрудничества в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве. Также важно, что в 2016 году был подписан меморандум «О сотрудничестве с США в сфере обороны и безопасности». Разумеется, мы продолжим работать над выполнением этого меморандума», - заявил Квирикашвили.















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