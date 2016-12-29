«Выполнение основной части плана по быстрому развитию начнется с 2017 года» - премьер

29.12.2016 11:56 Выполнение основной части конкретного плана по быстрому развитию начнется с 2017 года, - об этом на заседании правительства, подводя итоги года, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Как отметил Квирикашвили, с 2012 года перед Грузией стояли конкретные вызовы и так как страну нужно было поставить на правильный путь развития, в первую очередь, «Грузинская мечта» начала заботиться о человеке.



«Вся наша энергия с момента прихода к власти была ориентирована на спасение человека. С 2012 года перед нами стояли конкретные вызовы и так как страну нужно было поставить на правильный путь развития, в первую очередь, «Грузинская мечта» начала заботиться о человеке. В 2016 году мы объявили новый этап и представили конкретный план по быстрому развитию, который должен привести страну, наших граждан и их семей к благоденствию. Этот процесс начался в 2016 году, но выполнение основной части нашей программы начнется с 2017 года. Это огромная ответственность - выбирать не простой, а единственный правильный путь для быстрого развития», - заявил Квирикашвили.













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