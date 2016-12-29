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«Мы вернули самое главное - нашу свободу» - Квирикашвили
29.12.2016 11:58
Мы вернули самое главное - нашу свободу, - об этом на заседании правительства, подводя итоги года, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Как отметил премьер, 2016 год был годом свободных, демократических выборов, которые завершились победой «Грузинской мечты».
«Это было важное изменение в культуре, порядке проведения выборов. Во всем мире отметили, что в Грузии провели прозрачные, демократические выборы, и это нужно приветствовать.
Мы предстали перед народом с новым и конкретным планом. Наш слоган «Свобода, быстрое развитие, благоденствие» реально отражает главную линию, которую мы избрали. Мы вернули самое главное - нашу свободу, я имею в виду самое широкое понимание этого слова - права человека.
Тот прогресс, которого мы достигли в этом направлении, отмечен многими международными институтами», - заявил премьер.
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