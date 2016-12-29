Кобахидзе: Если мы увидим угрозу качеству конституционного законопроекта, ничто не мешает нам продлить срок

29.12.2016 12:48 Если мы увидим угрозу качеству конституционного законопроекта или инклюзивности процесса, ничто не мешает нам продлить срок, - об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, комментируя сроки работы конституционной комиссии. Однако, по его словам, подготовить высококачественный документ за 4 месяца вполне реально.



«Срок работы комиссии определен соответствующим постановлением. До 30 апреля будет идти подготовка законопроекта. Часто проходят дискуссии по поводу срока. Мы подразумевали под этим конкретный процесс и исходя из этого процесса определили, что за 4 месяца на основании широкой вовлеченности можно подготовить высококачественный документ. Если мы увидим угрозу качеству конституционного законопроекта или инклюзивности процесса, ничто не мешает нам продлить срок. Но если мы будем правильно планировать и выполнять тот процесс, на основании которого должны быть подготовлены конституционные изменения, то вполне реально за 4 месяца подготовить высококачественный документ за 4 месяца на основании широкой вовлеченности. Мы обсуждали это на первом заседании комиссии. Когда мы представили наше видение этого процесса, вопросов по поводу сроков стало меньше. После работы комиссии начинается второй и третий этап процесса. Второй этап - процесс всеобщего обсуждения, который продлится минимум один месяц. После этого начинается самый главный процесс - парламентское обсуждение законопроекта, что займет около шести месяцев.



В целом весь процесс пересмотра конституции продлится минимум один год», - заявил Кобахидзе.













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