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Квирикашвили: 2016 год стал годом свободных выборов


29.12.2016   13:16
Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подводит итоги года, как он заявил сегодня на заседании правительства, «2016 год стал годом свободных выборов, которые завершились победой «Грузинской мечты».

«Это было нашим самым важным достижением. На выборах мы предстали перед населением с новым и конкретным планом. Наш слоган-«Свобода, быстрое развитие и благосостояние», который реально показывает выбранную нами главную линию. Мы вернули главное - нашу свободу, и в этом я подразумеваю самое широкое значение этого слова, права человека и прогресс, который мы достигли в этом направлении, был отмечен многими представителями международных организаций», -сказал премьер.

По словам Георгия Квирикашвили, выполнение основной части конкретного плана по быстрому развитию начнется с 2017 года.

По его словам, с 2012 года перед Грузией стояли конкретные вызовы и, так как страну нужно было поставить на правильный путь развития, в первую очередь, «Грузинская мечта» начала заботиться о человеке.

«Вся наша энергия с момента прихода к власти была ориентирована на спасение человека. С 2012 года перед нами стояли конкретные вызовы и так как страну нужно было поставить на правильный путь развития, в первую очередь, «Грузинская мечта» начала заботиться о человеке. В 2016 году мы объявили новый этап и представили конкретный план по быстрому развитию, который должен привести страну, наших граждан и их семьи к благосостоянию. Этот процесс начался в 2016 году, но выполнение основной части нашей программы начнется с 2017 года. Это огромная ответственность - выбрать не простой, а единственный правильный путь для быстрого развития», - заявил Квирикашвили.






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