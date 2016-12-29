Премьер-министр Грузии рассказал о процессе интеграции Грузии с НАТО И ЕС

29.12.2016 13:35 Мы полностью разделяем ответственность в борьбе против вызовов, перед которыми оказалось международное сообщество сегодня, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, на заседании правительства, подводя итоги 2016 года.



По словам Квирикашвили, Грузия вносит существенный вклад в миротворческие операции по укреплению международной безопасности и стабильности.



Кроме этого, как отметил премьер, в 2016 году вошло в силу Соглашении об ассоциировании с ЕС. «Мы провели важную работу и сточки зрения визовой либерализации. Как известно, этот вопрос поддержали все три структуры Евросоюза, принимающие решения, и мы в ближайшие дни ожидаем завершения всех необходимых процедур... Остались только технические процедуры, принципиальные решения уже приняты»,- сказал Квирикашвили.



По его словам, правительство Грузии сделало важные шаги и сточки зрения сближения с евроатлантическими структурами. В частности, как отметил премьер, «в 2016 году был расширен существенный пакет мер Грузия-НАТО и приняты новые инициативы».



«Необходимо отметить, что в 2016 году Грузию пригласили принять участие в стратегическом диалоге на вопросы по безопасности Черного моря», -сказал премьер.



Как отметил Квирикашвили, правительство активно работает и ежедневно укрепляет связи со странами-союзниками, в том числе и с главным стратегическим партнером - США.



«Хочу напомнить вам, что уже состоялись первые контакты с новой администрацией США. В будущем мы ждем углубления сотрудничества в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве. Также важно, что в 2016 году был подписан меморандум «О сотрудничестве с США в сфере обороны и безопасности», - сказал премьер.













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