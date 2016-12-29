Премьер-министр Грузии: 2017 год будет очень хорошим годом

29.12.2016 13:46 На заседании правительства премьер-министр Грузии подытожил 2016 год. По словам Квирикашвили, 2016 год первым делом был годом свободных, демократических выборов, которые закончились победой "Грузинской мечты".



Премьер-министр заострил внимание на прогресс, достигнутый властью с 2012 года с точки зрения защиты прав человека, и на важные программы, осуществленные в разных направлениях. В том числе на реформу образования, создание совместного Центра управления операций МВД, правильного пространственного устройства страны, на экономические и инфраструктурные проекты, развитие сельского хозяйства и энергетики, говорил о здравоохранении и социальной помощи.



По заявлению Квирикашвили, несмотря на достижения, в стране остаются значительные вызовы. В то же время, по его словам, у правительства избран правильный план для преодоления вызовов:



"Разумеется, перечисляя эти достижения, следует отметить, что у нашей страны остаются значительные вызовы, для преодоления которых у нас избран правильный путь. У наших граждан сейчас необеспеченная жизнь, но мы абсолютно понимаем их положение, а также понимаем необходимость реформ, которые осуществляем. Это правильный путь, это тот правильный путь, который дает основание для оптимизма, который я обычно не раз проявляю. Этот оптимизм является вполне материальным, и напрямую трансформируется в ту энергию, которая очень нужна каждому гражданину. Еще раз хочу сказать: да, 2017 год будет очень хорошим годом, и мы все вместе сможем это!"- заявил Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



















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