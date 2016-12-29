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Квирикашвили: Благосостояние всех семей в Грузии в наступающем году повысится


29.12.2016   13:53
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ожидает, что 2017 год будет очень успешным для республики.

"Конечно же, у нас остаются значительные вызовы, для преодоления которых мы избрали абсолютно правильный путь, основанный на проводимых реформах. Наш оптимизм вполне материален, поэтому я хочу еще раз заявить, что 2017 год будет очень успешным для Грузии", - сказал Г.Квирикашвили в четверг на заседании правительства, подводя итоги уходящего года.

По его словам, согласно представленного правительством плану с 2017 года начнется быстрое развитие экономики, что повысит благосостояние каждой семьи в Грузии.

Говоря о внешней политике Грузии, премьер-министр заявил, что в будущем году продолжиться курс на интеграцию в евроатлантические структуры.

"В самое ближайшее время наши граждане смогут без виз посещать страны Европы. Сейчас в Евросоюзе решаются лишь технические вопросы по предоставлению Грузии безвизового режима. Принципиальные решения уже приняты", - сказал Г.Квирикашвили.






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