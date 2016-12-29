Квирикашвили: Благосостояние всех семей в Грузии в наступающем году повысится

29.12.2016 13:53 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ожидает, что 2017 год будет очень успешным для республики.



"Конечно же, у нас остаются значительные вызовы, для преодоления которых мы избрали абсолютно правильный путь, основанный на проводимых реформах. Наш оптимизм вполне материален, поэтому я хочу еще раз заявить, что 2017 год будет очень успешным для Грузии", - сказал Г.Квирикашвили в четверг на заседании правительства, подводя итоги уходящего года.



По его словам, согласно представленного правительством плану с 2017 года начнется быстрое развитие экономики, что повысит благосостояние каждой семьи в Грузии.



Говоря о внешней политике Грузии, премьер-министр заявил, что в будущем году продолжиться курс на интеграцию в евроатлантические структуры.



"В самое ближайшее время наши граждане смогут без виз посещать страны Европы. Сейчас в Евросоюзе решаются лишь технические вопросы по предоставлению Грузии безвизового режима. Принципиальные решения уже приняты", - сказал Г.Квирикашвили.













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