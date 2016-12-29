«Конституционный суд рассматривает дело «Рустави 2» в антиконституционном режиме»

29.12.2016 14:27 Конституционный суд подтвердил, что рассматривает дело телеканала «Рустави 2» в антиконституционном режиме, заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия на брифинге.



Как сообщает корр. ФРОНТ НЬЮС, Гварамия прокомментировал соответствующее решение КС по делу «Рустави 2» и назвал несколько норм законодательства, касающегося деятельности судов в Грузии, «неконституционными».



«Сегодня подтвердилось то, что Конституционный суд рассматривает дело «Рустави 2» в антиконституционном режиме, как бы это парадоксально не звучало. Дело «Рустави 2» должно быть завершено уже давно и его рассмотрение сегодня представляет собой абсолютно неконституционную процедуру…



Советую Конституционному суду обсудить вопрос конституционности этого закона…



К сожалению, мы получили ситуацию, когда Конституционный суд вошел в противоречие с принятым им же решением»,- сказал Гварамия.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

