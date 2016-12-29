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«Конституционный суд рассматривает дело «Рустави 2» в антиконституционном режиме»


29.12.2016   14:27
Конституционный суд подтвердил, что рассматривает дело телеканала «Рустави 2» в антиконституционном режиме, заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия на брифинге.

Как сообщает корр. ФРОНТ НЬЮС, Гварамия прокомментировал соответствующее решение КС по делу «Рустави 2» и назвал несколько норм законодательства, касающегося деятельности судов в Грузии, «неконституционными».

«Сегодня подтвердилось то, что Конституционный суд рассматривает дело «Рустави 2» в антиконституционном режиме, как бы это парадоксально не звучало. Дело «Рустави 2» должно быть завершено уже давно и его рассмотрение сегодня представляет собой абсолютно неконституционную процедуру…

Советую Конституционному суду обсудить вопрос конституционности этого закона…

К сожалению, мы получили ситуацию, когда Конституционный суд вошел в противоречие с принятым им же решением»,- сказал Гварамия.






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