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«Конституционный суд рассматривает дело «Рустави 2» в антиконституционном режиме»
29.12.2016 14:27
Конституционный суд подтвердил, что рассматривает дело телеканала «Рустави 2» в антиконституционном режиме, заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия на брифинге.
Как сообщает корр. ФРОНТ НЬЮС, Гварамия прокомментировал соответствующее решение КС по делу «Рустави 2» и назвал несколько норм законодательства, касающегося деятельности судов в Грузии, «неконституционными».
«Сегодня подтвердилось то, что Конституционный суд рассматривает дело «Рустави 2» в антиконституционном режиме, как бы это парадоксально не звучало. Дело «Рустави 2» должно быть завершено уже давно и его рассмотрение сегодня представляет собой абсолютно неконституционную процедуру…
Советую Конституционному суду обсудить вопрос конституционности этого закона…
К сожалению, мы получили ситуацию, когда Конституционный суд вошел в противоречие с принятым им же решением»,- сказал Гварамия.
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