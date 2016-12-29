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Цихелашвили: Визовую либерализацию нужно обязательно предложить жителям Абхазии и Цхинвальского региона


29.12.2016   14:34
Визовую либерализацию, которая станет доступной для граждан Грузии после завершения технических процедур, нужно обязательно предложить и жителям Абхазии и Цхинвальского региона, - об этом после заседания правительства заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, отвечая на вопрос о визовой либерализации.

Как отметила Цихелашвили, частью миротворческого видения властей является то, что в следующий период для жителей оккупированных территорий должны стать еще доступнее государственные услуги и сервисы, в том числе и все блага, которые исходят от партнерства Грузия-ЕС и форматов сотрудничества с другими партнерами.

«Визовую либерализацию - это ожидаемое очень ощутимое благо, которое после завершения технических процедур станет доступным для граждан Грузии, нужно обязательно предложить и жителям Абхазии и Цхинвальского региона. Разумеется, это связано с определенными процедурами. У нас есть видение, планы, чтобы это стало максимально доступным и удобным. Думаю, это будет большой поблажкой для людей, которым фактически приходится противостоять проволочным заграждениям, потому что проволочные заграждения - это вызов не только для жителей контролируемых Грузией территорий, но и для жителей оккупированных регионов.

Мы обязательно хотим предложить пользу от визовой либерализации, т.е. возможность свободного передвижения и не только - есть очень много других благ, которые заложены в соглашении об ассоциации и связаны с образованием, здравоохранением, перспективой лучшего будущего. Это очень важно для нас», - заявила Цихелашвили.






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