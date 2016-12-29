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Грузия поможет Сирии 100 тысячами долларов


29.12.2016   14:37
Грузия поможет Сирии 100 тысячами долларов, - об этом после заседания правительства заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. По его словам, премьер-министр и правительство Грузии моментально откликнулись на тот гуманитарный кризис, свидетелями которого мы стали в Сирии.

«Премьер выразил готовность помочь тем детям, которые оказались в особо тяжелом положении. После этого мы провели активные консультации с ООН и изучили все способы оказать гуманитарную помощь. В конечном итоге было решено, что мы окажем финансовую помощь в размере 100 тысяч долларов через специализированный фонд ООН. По решению правительства, эту помощь окажет МИД», - заявил Джанелидзе







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