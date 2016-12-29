Россия хочет поторговаться с Грузией об отмене виз

29.12.2016 15:14 Россия остается открытой для работы с Грузией по отмене виз, позитивные тенденции в этом вопросе должны укрепиться в 2017 году, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости.



"Что касается российской стороны, то президент Владимир Путин вполне определенно заявил, что возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе не исключается. Мы остаемся открытыми для совместной с грузинскими властями всесторонней проработки связанных с этим вопросов", - сказал Карасин.



Как отметил он, "в декабре 2015 года Россия существенно либерализовала визовый режим в отношении Грузии".



Следует отметить, что Грузия давно в одностороннем порядке отменила визы для граждан Грузии. Следовательно, для отмены виз гражданам Грузии российской стороне нужно проявить лишь добрую волю, однако она пытается получить за это и другие выгоды. Карасин в качестве такой выгоды назвал восстановоление дипломатических отношений, что невозможно до завершения оккупации грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского региона, о чем неоднократно заявили грузинские лидеры, в том числе и те, кто находится у власти после 2012 года. Да и отмена российских виз не представляет особого интереса для граждан Грузии.



"Согласитесь, подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений. А к их восстановлению Тбилиси, как известно, пока не готов", - заявил Карасин пытаясь еще раз возложить вину за прерывание дипломатических отношений на Тбилиси, а не первопричину - Россию, которая вторглась в Грузию в 2008 году с последующей оккупацией 20% территории страны.













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