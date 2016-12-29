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Гварамия властям – Оставьте «Рустави 2» в покое, снимите с телекомпании арест


29.12.2016   15:14
Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия призывает грузинские власти и суд снять арест с имущества «Рустави 2», чтобы канал мог выполнить финансовые обязательства.

В связи с этим Ника Гварамия провел специальный брифинг, на котором рассказал о финансовых проблемах телекомпании.

«Уже полтора года имущество «Рустави 2» и «ТВ Сакартвело» арестовано. Следовательно, мы лишены возможности обратиться к банкам за овердрафтом или займом. За это время мы не разу не опаздывали с выдачей зарплат, к сожалению, мы опаздываем с обязательствами перед кредиторами, с выполнением налоговых обязательств. Уже целый месяц мы не можем перечислить обязательства в казну.

Мы дошли до состояния, когда можем расплачиваться с внутренними обязательствами, но имеем проблемы с внешними обязательствами. Мы обязательно окажемся в ситуации, когда проблемы возникнут и с выполнением внутренних обязательств.

Поэтому я обращаюсь к руководству страны и суду - оставьте «Рустави 2» в покое, примите объективное решение, а до этого снимите арест, который нацелен лишь на то, чтобы наша финансовая деятельность стала невозможной», - заявил Ника Гварамия.






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