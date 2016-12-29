Общее состояние здоровья Патриарха Грузии улучшается - министр

29.12.2016 15:51 Общее состояние здоровья Предстоятеля Грузинской Православной церкви Илии Второго улучшается. Об этом, как сообщает «ФронтНьюс», заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.



«Я меня нет права говорить вам о конкретных клинических деталях, однако могу подтвердить, что общее состояние улучшается», -заявил министр.



По словам Сергеенко, в виду преклонного возраста и сопутствующих заболеваний, Патриарх остается под пристальным наблюдением медиков.



Напомним, что Илия Второй 25 декабря по состоянию здоровья не смог присутствовать на праздничной литургии, посвященной 39-й годовщине его интронизации, которая состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.



«Илия Второй находится в Патриархии и за ним постоянно наблюдают врачи-специалисты, чтобы при вирусной инфекции, предотвратить возможное ухудшение состояния. Динамика выздоровления положительная, его состояние улучшается», — заявила тогда личный врач Патриарха Цисана Шартава журналистам.













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