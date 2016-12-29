Приняты законодательные изменения о судебной реформе

29.12.2016 16:02 Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 29 декабря в третьем и окончательном слушании принял пакет законодательных изменений, известный под названием «третьей волны» судебной реформы, который наряду с другими вопросами предусматривает также и внедрение в полной мере электронного распределения дел в судах с 2018 года.



Инициированный при авторстве Министерства юстиции в июле 2015 года этот пакет, состоящий из 8 законопроектов, претерпел существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом в результате длительных обсуждений, в том числе и после того, как 28 декабря Парламент принял решение вернуть его ко второму слушанию и заново проголосовал за него во втором слушании после обсуждения.



Согласно окончательному варианту, распределение дел среди судей в районных, апелляционных судах и Верховном суде будет происходить автоматически, с помощью электронной системы, по принципу случайного распределения. Но в случае затруднений с электронной системой также допускается распределение дел среди судей в порядке поступления дел и соответствии с местом судей в алфавитном порядке. По заявлению инициаторов, внедрение правил электронного распределения дел доведет до минимума практику, когда нашумевшие дела попадали в руки желательных судей.



Согласно принятым изменениям, данная система, работу над программным обеспечением которой Министерство юстиции вместе с судом начало летом 2016 года, в пилотном режиме первоначально будет внедрено в суде города Рустави с 1 июля 2017 года и все суды охватит эта система к концу года.



Еще одно изменение, которое было внесено в законопроект перед его принятием, касается освобождения судей от прохождения трехлетнего испытательного срока перед их назначением на должность судьи на бессрочный срок.



В частности, в соответствии с окончательной редакцией, от сдачи квалификационных экзаменов судей и от обучения в Высшей школе юстиции, а также от прохождения трехлетнего испытательного срока освобождаются те действующие и бывшие судьи Конституционного суда и Верховного суда, которые имеют опыт работы на этих должностях не менее трех лет. Эта привилегия не распространяется на других желающих стать судьей и они смогут занять эту должность в результате конкурса, после удовлетворения новых критериев, предусмотренных этими законодательными поправками.



На вопрос депутата от Грузинской мечты Закарии Куцнашвили, дает ли возможность представленная поправка для бессрочного назначения на должность судьи секретаря Высшего совета юстиции и судьи Апелляционного суда Левана Мурусидзе, докладчик на пленарном заседании Парламента, заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе 29 декабря оставил без ответа. Мурусидзе рассматривал дело Гиргвлиани в Верховном суде и в соответствии со спорным решением, принятым в декабре прошлого года, проходит трехлетний испытательный срок перед назначением на бессрочный срок судьей Апелляционного суда.



Правила избрания председателей Апелляционного суда и Городского суда в законе остались в прежнем виде и их вновь будет назначать на пятилетний срок Высший совет юстиции. Этот вопрос вызывал споры. Депутат Грузинской мечты Закария Куцнашвили настаивал на правилах выявления председателей путем жеребьевки, но представители его же команды не одобрили эту идею.



Это положение претерпело изменения на каждом из этапов обсуждения. Первоначально было предложено, чтобы судьи путем тайного голосования сами избирали председателей суда на трехлетний срок, но во время первого слушания это было изменено таким образом, что из предложенных судьями трех кандидатов председателя должен был выбрать Совет юстиции и назначить его. Но окончательно и это правило не было отражено в законопроекте и действующее положение осталось почти в неизменном виде с добавлением того, что Совет юстиции также получил право назначить на должность председателя суда тех судей, которые проходят трехлетний испытательный срок, и которые имеют не менее 5 лет опыта работы судей.



Согласно этому же пакету, количество судей Верховного суда определено не менее 16. Но в случае необходимости Пленум Верховного суда сможет увеличить это количество. По действующим сегодня правилам, количество судей Верховного суда определяет Пленум суда, а не закон.



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе приветствовал принятие этого «очень важного» пакета изменений, которые «обеспечат дальнейшее укрепление независимости системы правосудия». Парламентские оппозиционные группы в проходивших 28-29 декабря обсуждениях активно не участвовали.



Принятые поправки станут законом в том случае, если их подпишет президент Георгий Маргвелашвили.













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