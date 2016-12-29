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Осуществление основной части программы правительства начнется с 2017 года


29.12.2016   16:59
По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, осуществление основной части программы правительства начнется с 2017 года.

Георгий Квирикашвили говорил также о реформах в сфере образования, осуществленных в 2016 году.








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