Осуществление основной части программы правительства начнется с 2017 года

29.12.2016 16:59 По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, осуществление основной части программы правительства начнется с 2017 года.



Георгий Квирикашвили говорил также о реформах в сфере образования, осуществленных в 2016 году.

















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