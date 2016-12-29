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Джанелидзе: Абхазам и осетинам понадобятся биометрические паспорта для пользования безвизовым сообщением


29.12.2016   17:42
Первой предпосылкой для того, чтобы пользоваться либерализацией виз, является наличие биометрического паспорта, и это условие следует удовлетворить - так ответил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе на вопрос, какие документы понадобятся лицам, проживающим на оккупированных территориях Грузии для того, чтобы пользоваться безвизовым передвижением с Европой.

"Первым условием для пользования либерализацией виз, когда она заработает, является наличие биометрического паспорта. Это предпосылка №1, и это условие, разумеется, необходимо удовлетворить"- заявил Михаил Джанелидзе.

По его же словам, между Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, и Министерством по вопросам примирения и гражданского равенства идет активная работа над данным вопросом. Джанелидзе отметил также, что важно проводить правильную кампанию и информировать лиц, живущих на оккупированных территориях.

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили считает, что обязательно следует предложить людям, проживающим на оккупированных территориях, пользу от либерализации виз, возможность свободного передвижения:

"Возможность безвизового передвижения становится доступной для граждан Грузии. Это означает, что безвизовое сообщение становится доступным для владельцев паспортов Грузии, ответ один и ясный, наша обязанность, сделать саму эту процедуру максимально доступной"- заявила Кетеван Цихелашвили.






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