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Кобахидзе: Лично я в любое время с большим удовольствием получаю консультации и советы от господина Бидзины Иванишвили
29.12.2016 17:57
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе признался, что его консультирует экс-премьер страны, миллиардер Бидзина Иванишвили.
Коалиция "Грузинская мечта" под руководством Иванишвили пришла к власти в 2012 году, завершив тем самым девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Иванишвили возглавил правительство, но спустя год ушел в отставку, заявив, что выполнил свою задачу. Несмотря на уход из политики, оппозиция обвиняет его в управлении страной из-за кулис.
"Часто роль Бидзины Иванишвили в политических процессах преподносят неправильно. Разговоры о каком-то неформальном правление и вмешательстве в политические процессы излишни. Мы общаемся. Лично я в любое время с большим удовольствием получаю консультации и советы от господина Бидзины Иванишвили. Однако это правило общения, которое у нас устоялось", — сказал Кобахидзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
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