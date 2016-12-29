Сербия упраздняет визовый режим для граждан Грузии

29.12.2016 18:34 Сербия планирует отмену визового режима для граждан Грузии - информацию об этом подтверждает МИД Грузии.



В пресс-службе ведомства "IPres" заявили, что по решению правительства Республики Сербия планируется упразднение визового режима с Грузией, Азербайджаном, и Арменией. По их информации, после завершения процедур лица с ординарными паспортами Грузии смогут въехать в Сербию без визы.



"На официальной веб-странице Республики Сербия размещена информация, что состоялась встреча между премьер-министром и министром иностранных дел. В информации говорится, что на данной встрече была достигнута договоренность, продолжить политику Сербии в связи с тем, чтобы упростить визовый режим как можно с большим количеством стран? и перейти на безвизовое передвижение.



А также принято решение начать соответствующие процедуры с Грузией, Арменией, и Азербайджаном, чтобы для владельцев ординарных паспортов въезд в Сербию был безвизовым. Наше посольство в Греции, которое покрывает Сербию, перепроверило информацию, и в Министерстве иностранных дел подтвердили, что действительно было принято такое решение.



На данном этапе идет обработка этого решения, и посольство проверяет, когда данный вопрос войдет в силу. Решению необходимы надлежащие юридические процедуры"- заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.













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