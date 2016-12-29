Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сербия упраздняет визовый режим для граждан Грузии


29.12.2016   18:34
Сербия планирует отмену визового режима для граждан Грузии - информацию об этом подтверждает МИД Грузии.

В пресс-службе ведомства "IPres" заявили, что по решению правительства Республики Сербия планируется упразднение визового режима с Грузией, Азербайджаном, и Арменией. По их информации, после завершения процедур лица с ординарными паспортами Грузии смогут въехать в Сербию без визы.

"На официальной веб-странице Республики Сербия размещена информация, что состоялась встреча между премьер-министром и министром иностранных дел. В информации говорится, что на данной встрече была достигнута договоренность, продолжить политику Сербии в связи с тем, чтобы упростить визовый режим как можно с большим количеством стран? и перейти на безвизовое передвижение.

А также принято решение начать соответствующие процедуры с Грузией, Арменией, и Азербайджаном, чтобы для владельцев ординарных паспортов въезд в Сербию был безвизовым. Наше посольство в Греции, которое покрывает Сербию, перепроверило информацию, и в Министерстве иностранных дел подтвердили, что действительно было принято такое решение.

На данном этапе идет обработка этого решения, и посольство проверяет, когда данный вопрос войдет в силу. Решению необходимы надлежащие юридические процедуры"- заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Изменения в налогообложении игорного бизнеса в Грузии
В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» государство выдало 10 компаниям 5 289 000 лари
Продажи Toyota и Mercedes в Грузии выросли на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главным событием 2016 года премьер-министр Грузии считает выборы
Армения откроет Duty Free на границе с Грузией
Премьер-министр Армении призвал исключить коррупцию в социальной сфере
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна