Джеджелава: 2017 год будет годом перемен

29.12.2016 19:28 2017 год с нагруженными новшествами в контексте образования, будет годом перемен – заявил после заседания правительства министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.



"2016 год по всем направлениям был очень положительным, в школе у нас есть новый национальный учебный планс первого по шестой класс, который является значительным шагом вперед. А также начался процесс работы над новыми учебниками. Мы усовершенствовали схему преподавателя, сделали ее ориентированной на развитие. Думаю, что в профессиональном направлении у нас есть очень конкретные достижения. В контексте школы по некоторым международным исследованиям у нас улучшились результаты, пока далеко до того, где мы хотим быть, но какой-то прогресс мы видим.



В профессиональном направлении интерес возрастает, в текущем году впервые можно сказать, что в профессиональных училищах были очереди на регистрацию, чего до того не было. В нынешнем году впервые началась дуальная программа, одновременно работа и учеба в профессиональных училищах, и это отрадно.



С точки зрения высших учебных учреждений можно сказать, что у нас есть значительные улучшения, как в рейтингах, так и по научно-исследовательским параметрам. А также наше взаимопонимание со студентами является эффективным, и мы тут на пути улучшения. Нам удается, чтобы все, что актуально для студентов, было предусмотрено на законодательном и исполнительном уровне. 2017 год будет нагружен новшествами в контексте образования, 2017 год будет годом перемен"- заявил Александр Джеджелава.













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