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Парламент утвердил план по снижению уровня долларизации экономики страны


29.12.2016   19:51
С 1 января 2017 года в Грузии будет запрещена выдача ипотечных кредитов физическим лицам в долларах, а кредиты, взятые под залог недвижимого имущества в иностранной валюте, будут конвертированы в лари.

Сегодня парламент утвердил пакет законопроектов, разработанных правительством и Национальный банком Грузии по снижению уровня долларизации экономики страны и поддержанию курса национальной валюты, сообщает корр ФРОНТ НЬЮС.

Пакет законопроектов поддержали 86 депутатов, 9 проголосовали против.

Согласно плану правительства, ипотечные кредиты в Грузии на сумму до 100 тысяч лари с 1 января 2017 года будут выдаваться только в национальной валюте, а ипотечные кредиты, выданные физическим лицам в иностранной валюте до 1 января 2015 года, будут конвертированы в лари.

При конвертации кредитов будет предоставлена субсидия на сумму до 100 тысяч на одного клиента в одном банке, которая покроет разницу в курсе.

Законодательство будет регулировать и рынок онлайн-кредитования.

Разработаны конкретные механизмы приведения в правовые рамки онлайн-займов и связанных с ними отношений.

Теперь максимальный размер процентов по займу, выданному микрофинансовой организацией, не может превышать 100% годовых.

Кроме этого внесены поправки и в закон «О рекламе», которые обязывают публиковать цену на товар в национальной валюте.

Власти надеются, что в результате принятых мер, снизится зависимость экономики страны от иностранной валюты, и колебание курса будет оказывать меньшее влияние на финансовое положение граждан.






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