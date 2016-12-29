Парламент Грузиип ринял резолюцию "О внешней политике Грузии"

29.12.2016 19:53 Парламент Грузии единогласно принял резолюцию о главных приоритетах внешней политики, в которой отмечено, что страна продолжит рациональную и принципиальную политику с Россией.



Инициатором проекта резолюции "О внешней политике Грузии" является правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузии", одержавшая победу на парламентских выборах и получившая конституционное большинство. За принятия резолюции проголосовали 91 депутатов из 150.



"Используя международные механизмы, Грузия продолжит рациональную и принципиальную политику с Россией, что ставит целью минимизацию внешнеполитических угроз, укрепление суверенитета Грузии, деоккупацию, восстановление территориальной целостности и содействие стабильности в регионе ", — говорится в резолюции.



В документе отмечено, что "действенной и сбалансированной региональной политикой, в том числе сотрудничеством с непосредственными соседями, Грузия продолжит обеспечивать стабильность в регионе и вносить значительную лепту в развитие экономических, социальных и культурных связей".



"С целью осуществления внешнеполитических задач, Грузия обеспечит дальнейшее развитие демократических институтов. Усилия власти будут направлены на укрепление авторитета Грузии, как лидера в регионе с точки зрения стабильности, безопасности и демократических реформ", — отмечено в документе.



В резолюции также указано, что безальтернативными приоритетами Грузии является вступление страны в Евросоюз и североатлантический альянс. Грузия, согласно тексту резолюции, продолжит путь сближения с США, ЕС и НАТО.



"Власти Грузии будут уделят особое внимание внесению значительной лепты в военных операциях с целью укрепления международной безопасности и стабильности, борьбе с международным терроризмом и с организованной преступностью, а также превенции бесконтрольного распространения оружия массового уничтожения, обычного оружия и военной техники", — отмечено в проекте.



Приоритетом внешней политики Грузии является действенное использование благоприятного геополитического расположения для транснациональных проектов и расширение экономических или отношений другого рода с восточными странами, говорится в документе.













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