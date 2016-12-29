Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии создал Временную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности


29.12.2016   19:58
Парламент Грузии 92 голосами, единогласно поддержал создание Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности.

Мандат комиссии определен на срок не менее 2 лет, и в нее войдут 14 членов.

Председатель парламентской фракции Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе, который был докладчиком по этому вопросу, на внеочередном заседании Парламента заявил, что персональный состав комиссии будет укомплектован после нового года.

В предыдущем Парламенте Временную комиссию по вопросам территориальной целостности, которая функционировала почти во всех парламентах предыдущих созывов, возглавлял нынешний вице-спикер Парламента, депутат Грузинской мечты Гия Вольский.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Изменения в налогообложении игорного бизнеса в Грузии
В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» государство выдало 10 компаниям 5 289 000 лари
Продажи Toyota и Mercedes в Грузии выросли на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении назначил парламентские выборы на 2 апреля 2017 года
Парламент поддержал проект резолюции о внешней политике Грузии
Кобахидзе: Слова Иванишвили имеют для нас особую цену
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна