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Маккейн потребовал ввести санкции против России из-за выборов в США


29.12.2016   19:59
Сенатор Джон Маккейн потребовал ввести санкции против России из-за якобы попыток повлиять на выборы президента США, сообщает агентство Аssociated Press.

Выступая во время своего визита в Литву, Маккейн заявил, что вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом они будут и дальше требовать расширения санкций в отношении России за «попытку вмешательства в американские выборы». Маккейн отметил, что Россия по-прежнему является «угрозой для самих основ демократии».

В то же время он заявил, что сомневается в том, что вмешательство России могло существенно повлиять на результат президентских выборов. Сенатор Линдси Грэм в своем выступлении заявил, что Россия «создает диссонанс во всех демократических республиках на своих границах», имея в виду Эстонию, Латвию и Литву.

Делегация американских сенаторов прибыла в Литву с двухдневным визитом. Делегаты проведут ряд встреч с литовскими политиками и обсудят вопросы стратегического партнерства и безопасности двух стран. Представители США также намерены посетить Украину, Грузию и Черногорию.

В декабре сенаторы США призвали расследовать «вмешательство» России в президентские выборы. Они подозревают, что иностранные хакеры, в том числе и российские, могли повлиять на выборы президента США. 28 декабря CNN со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о планах правительства, сообщил, что администрация президента США намерена ввести новые санкции против России за «операцию по хакерским атакам». Предполагается, что в рамках санкций будут названы определенные люди, связанные с «российской компанией по дезинформации».






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