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Кобахидзе: Мы довольны тем стартом, который показал новый парламент
29.12.2016 21:27
Мы довольны тем стартом, который показал новый парламент, - об этом журналистам заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
По его словам, парламент 9-го созыва имеет активный и загруженный рабочий режим. По оценке Кобахидзе, парламент этого созыва за короткий срок успел принять важные законопроекты.
«Парламент Грузии 9-го созыва начал работу в довольно активном режиме. Мы приняли важные законопроекты, в том числе сегодня завершилась работа над т.н. третьей волной судебной реформы. Мы также приняли нашу резолюцию, которая отражает приоритеты внешней политики. У нас очень загруженный рабочий режим и мы довольны стартом, который показал новый парламент. 2017 год также будет загруженным», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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