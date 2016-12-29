|
Кобахидзе: Наша обязанность обеспечить плюрализм медиа
29.12.2016 21:44
«Наша обязанность обеспечить плюрализм медиа и с этой точки зрения в стране, начиная с 2012 года, зафиксированы фундаментальные изменения, об этом , заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию вокруг телекомпании «Рустави 2».
По словам председателя парламента, власти не могут вмешаться в судебные процессы по делу «Рустави 2», однако правящая партия находится в курсе всех событий и следит за соблюдением плюрализма и разнообразия средств массовой информации.
«Мы не можем вмешаться в работу суда, но мы наблюдаем за этим. Наша обязанность обеспечить в стране медиаплюрализм. И с этой точки зрения, начиная с 2012 года, есть фундаментальные перемены. Медиаплюрализм –это одно из важнейших достижений «Грузинской мечты» и мы бережем это достижение как зеницу ока», -сказал спикер.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна