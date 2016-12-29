Кобахидзе: Наша обязанность обеспечить плюрализм медиа

29.12.2016 21:44 «Наша обязанность обеспечить плюрализм медиа и с этой точки зрения в стране, начиная с 2012 года, зафиксированы фундаментальные изменения, об этом , заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию вокруг телекомпании «Рустави 2».



По словам председателя парламента, власти не могут вмешаться в судебные процессы по делу «Рустави 2», однако правящая партия находится в курсе всех событий и следит за соблюдением плюрализма и разнообразия средств массовой информации.



«Мы не можем вмешаться в работу суда, но мы наблюдаем за этим. Наша обязанность обеспечить в стране медиаплюрализм. И с этой точки зрения, начиная с 2012 года, есть фундаментальные перемены. Медиаплюрализм –это одно из важнейших достижений «Грузинской мечты» и мы бережем это достижение как зеницу ока», -сказал спикер.













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