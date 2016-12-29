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Новый генсек ООН готов к встрече с Трампом для обсуждения реформ


29.12.2016   23:12
Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как тот призвал к серьезным изменениям в Организации Объединенных Наций.

Гутерриш, который вступает в должность с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет "наладить конструктивный диалог с Трампом как можно скорее".

"Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его, – сказал он. – Соединенные Штаты являются не только главным донором Организации Объединенных Наций, но одним из основных элементов в деятельности организации".

28 декабря Трамп заявил, что будет использовать финансирование Соединенными Штатами организации в качестве инструмента, при помощи которого можно добиться серьезных изменений в деятельности ООН. При этом Трамп не уточнил, какие перемены он имел ввиду.

По словам Трампа, у Организации Объединенных Наций существует огромный потенциал, который она не использует. "Когда вы видели, чтобы ООН решало проблемы? Они не решают. Они создают проблемы", – заявил избранный президент. По его словам, если не произойдет реформирования в деятельности ООН, это станет пустой тратой времени и денег. Трамп неоднократно заявлял, что ожидает изменений в деятельности ООН после его вступления в должность 20 января.






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