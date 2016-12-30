Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Слова Иванишвили имеют для нас особую цену


30.12.2016   11:30
Миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили консультирует председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Об этом сам спикер парламента сообщил в интервью телеканалу «ПирWели».

«Часто роль Бидзины Иванишвили в политических процессах преподносят неправильно. Разговоры о каком-то неформальном правлении и вмешательстве в политические процессы излишни. У нас есть отношения. Лично я в любое время с большим удовольствием получаю консультации и советы от господина Бидзины Иванишвили. Однако это устоявшееся у нас правило общения», — сказал Кобахидзе.

«Иванишвили является основателем «Грузинской мечты» и его слова имеют для нас особую цену», отметил глава парламента девятого созыва, в которой правящая партия получила конституционное большинство.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Изменения в налогообложении игорного бизнеса в Грузии
В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» государство выдало 10 компаниям 5 289 000 лари
Продажи Toyota и Mercedes в Грузии выросли на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне переизбрали омбудсмена
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с боестолкновениями на границе
Президент Армении назначил парламентские выборы на 2 апреля 2017 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна