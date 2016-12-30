Кобахидзе доволен стартом парламента нового созыва

30.12.2016 11:45 Председатель парламента Ираклий Кобахидзе доволен началом работы парламента Грузии нового созыва. Об этом он заявил накануне журналистам.



По его словам, парламент 9-го созыва имеет активный и загруженный рабочий режим. По оценке Кобахидзе, парламент этого созыва за короткий срок успел принять важные законопроекты.



«Парламент Грузии 9-го созыва начал работу в довольно активном режиме. Мы приняли важные законопроекты, в том числе сегодня завершилась работа над т.н. третьей волной судебной реформы. Мы также приняли нашу резолюцию, которая отражает приоритеты внешней политики. У нас очень загруженный рабочий режим и мы довольны стартом, который показал новый парламент. 2017 год также будет загруженным», - заявил Ираклий Кобахидзе.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

