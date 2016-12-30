Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации

30.12.2016 16:16 Для нас Абхазия и Осетия являются не только территорией, для нас это люди, и объединение нашей страны является и объединением наших народов- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



По словам Кетеван Цихелашвили, на оккупированных территориях идет процесс русификации.



"Очень много сил заинтересованы в том, чтобы не произошла активизация контактов, урегулирование и нормализация отношений между народами, именно откликом на это являются ограждения, осложненные процедуры передвижения, есть также очень много невидимых баррикад, связанных с информационной пропагандой. В оккупированном регионе идут сложные процессы, и это касается не только населения, проживающего в регионе Гали.



Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации, процесс, который наблюдается в Абхазии, и Цхинвальском регионе, фактически опустевшем от населения. Я подразумеваю не только беженцев, но и наших осетинских сограждан, которые исходя из тяжелых социально-экономических условий, выехали из региона. Эта ситуация не в наших интересах, не в интересах грузин, осетин, абхазов, поэтому нам следует ясно видеть, оценить существующее положение, и проанализировать, что все это на пользу только одной силе.



Наша стратегия состоит в том, чтобы удвоить наши усилия миротворческого политического процесса. Думаю, мы продолжим мирную, стройную политику, одной из задач которой является деоккупация, разумеется, на фоне деэскалации со стороны России. Мы не заинтересованы в противостоянии, конфронтации, и вовлечении в масштабный конфликт, мы делаем все для того, чтобы миновать этого. С другой стороны мы активно работаем над диалогом, примирением, отношениями между людьми, поскольку для нас Абхазия и Осетия являются не только территорией, для нас это люди, и объединение нашей страны является и объединением наших народов"- заявила Кетеван Цихелашвили.













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