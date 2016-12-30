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Цихелашвили: У правительства есть план, предпринять еще больше динамичных шагов в мирном процессе
30.12.2016 16:45
процессе У правительства есть план, предпринять еще больше динамичных шагов в мирном процессе, в направлении сближения отдаленных конфликтом обществ наших народов и поощрения отношений между народами, - заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, подытоживая проделанную за 2016 работу.
Как отметила Цихелашвили, объединение страны для правительства Грузии – верховная задача.
«В первую очередь – это объединение нашего народа и одновременно строительство европейского государства потому, что наше будущее именно в европейской Грузии. Мы предпринимаем очень деловые шаги для того, чтобы население Абхазии и Цхинвали получили ту пользу, которая становится доступна для других граждан Грузии, в том числе исходя из формата сотрудничества Грузии и Евросоюза», - заявила Цихелашвили и отметила, что речь идет о визовой либерализации, лучших программах образования и лучших перспективах в будущем.
«Это не только на словах, а мы хотим подтвердить делом и способствовать основанному на общих интересах сотрудничеству между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами», - заявила Кетеван Цихелашвили.
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