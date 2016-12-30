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Премьеры Грузии и Украины поговорили по телефону


30.12.2016   17:29
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили.

Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Стороны отметили важность углубления украинско-грузинского взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций. Глава государства высоко оценил последовательную и всестороннюю поддержку Украины, а также отметил весомое значение продолжения сотрудничества в многосторонних форматах для эффективного отстаивания прав человека и деоккупации территорий Украины и Грузии.

Петр Порошенко и Гиорги Квирикашвили подчеркнули актуальность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности углубление экономического измерения кооперации. Достигнута договоренность о проведении весной 2017 года очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Собеседники договорились в ближайшее время продолжить диалог на международных площадках.
Глава Правительства Грузии пригласил Президента Украины осуществить визит в эту страну в удобное время.






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