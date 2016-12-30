Парламент Грузии утвердил электронное распределение дел в судах

30.12.2016 17:40 Дела всех коллегий в городских, районных, апелляционных и верховном судах Грузии будет распределять компьютер. Такие поправки были приняты сегодня парламентом страны в закон «Об общих судах». Изменения вступят в силу 1 января 2017 года.



За законопроект электронного распределения дел проголосовали 88 из 150 депутатов. Оппозиция не принимала участия в голосовании.



До последнего времени дела в судах распределял председатель суда. В последнее время в некоторых судах была опробована пилотная программа электронного распределения дел.



Поправки в закон «Об общих судах» являются частью реформы судебной системы, о проведении которой правящая партия «Грузинская мечта» объявила после 2012 года. Считается, что электронная систему распределения дел уменьшит влияние человеческого фактора.



Между тем оппозиция выступает против этого нововведения, заявляя, что оно еще больше усилит влияние властей на суд. Дело в том, что программа распределения дел разработана в министерстве юстиции. По мнению оппозицию, таким образом власти получают возможность влиять на распределение дел в судах.



Сегодня же парламент также принял поправки, согласно которым, в Верховном суде Грузии будет 16 судей. Согласно действующему законодательству, количество судей определял пленум Верховного суда.



Также в Верховном и апелляционных судах Грузии перераспределены полномочия заместителей председателей судей – больше они не смогут возглавлять коллегии судов.



Помимо этого, при назначении судей в городские и районные суды приоритет будет отдаваться выпускникам Школы юстиции и тем, кто удовлетворяет критериям добросовестности и репутации.













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