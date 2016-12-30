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Хмаладзе: отмена прямого избрания президента стабилизирует ситуацию в Грузии
30.12.2016 17:54
Президента Грузии должна выбирать избирательная коллегия, заявил член Государственной конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе.
Он отметил, что такой вариант является "более уравновешенным" для государства.
"Поскольку парламент и местные представительные органы избираются в разное время, где-то с двухгодичным смещением, этот вариант больше подходит для Грузии", - убежден Хмаладзе.
По его словам, отмена прямого избрания президента сделает политическую систему более стабильной.
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