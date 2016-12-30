Хмаладзе: отмена прямого избрания президента стабилизирует ситуацию в Грузии

30.12.2016 17:54 Президента Грузии должна выбирать избирательная коллегия, заявил член Государственной конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе.



Он отметил, что такой вариант является "более уравновешенным" для государства.



"Поскольку парламент и местные представительные органы избираются в разное время, где-то с двухгодичным смещением, этот вариант больше подходит для Грузии", - убежден Хмаладзе.



По его словам, отмена прямого избрания президента сделает политическую систему более стабильной.













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